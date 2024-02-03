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Алексаненкова Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1973

Отец: Блохин Анатолий Анатольевич

Мать: Блохина Надежда Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.10.1991

Дочь: Михеева Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Козин Дмитрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
20.09.1995

Дочь: Козина Яна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1998

Сын: Алексаненков Никита Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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