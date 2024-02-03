Алексаненкова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1973
Рождение ребёнка
21.10.1991
Дочь: Михеева Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Козин Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
20.09.1995
Дочь: Козина Яна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1998
Сын: Алексаненков Никита Николаевич
Отец ребёнка: не указан