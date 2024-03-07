Мачульский Климент Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Мачульский Симон (Семён) Герасимович
Мать: Мачульская ?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Дочь: Мачульская Мария Климентьевна
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Дочь: Панько (Мачульская) Зиновия Климентьевна
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Дочь: Маевская (Мачульская) Елена Климентьевна
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Дочь: Секач (Мачульская) Ирина Климентьевна
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Сын: Мачульский Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Сын: Мачульский Исидор Климентьевич
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна
Дочь: Мачульская Юлиания (Юлия) Климентьевна
Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна