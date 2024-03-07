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Мачульский Климент Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мачульский Симон (Семён) Герасимович

Мать: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачульская Мария Климентьевна

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панько (Мачульская) Зиновия Климентьевна

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Маевская (Мачульская) Елена Климентьевна

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881

Дочь: Секач (Мачульская) Ирина Климентьевна

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Мачульский Василий Климентьевич

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.05.1891

Сын: Мачульский Исидор Климентьевич

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1893

Дочь: Мачульская Юлиания (Юлия) Климентьевна

Мать ребёнка: Мачульская Лукия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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