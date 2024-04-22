Дарья Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смерти29.03.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Муж: Николай Иванов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1899 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
31.03.1899 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя