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Дарья Кузьмина

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

29.03.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Муж: Николай Иванов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
29.03.1899 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
31.03.1899 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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