Темлянцева (Вострикова) Марфа Васильевна
женский, родилась 26.06.1883, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецВостриков Василий ИвановичНеизвестно г.р.
МатьВострикова Евдокия НикифоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Темлянцев Сергей Кириллович02.09.1880 г.р.
Дети
Темлянцев Андрей Сергеевич23.11.1900 г.р.
Темлянцев Иосиф Сергеевич31.03.1902 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1883
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1899
Рождение ребёнка
23.11.1900
Сын: Темлянцев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
31.03.1902
Сын: Темлянцев Иосиф Сергеевич
Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
09.10.1904
Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: (Темлянцева) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
12.01.1915
Дочь: (Темлянцева) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович
Смерть
Неизвестно