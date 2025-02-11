Темлянцева (Вострикова) Марфа Васильевна 26.06.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцева (Вострикова) Марфа Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.06.1883, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Востриков Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Вострикова Евдокия НикифоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Темлянцев Сергей Кириллович02.09.1880 г.р.
Дети
Темлянцев Андрей Сергеевич23.11.1900 г.р.
Темлянцев Иосиф Сергеевич31.03.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1883

Отец: Востриков Василий Иванович

Мать: Вострикова Евдокия Никифоровна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
25.10.1899

Муж: Темлянцев Сергей Кириллович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.11.1900

Сын: Темлянцев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
31.03.1902

Сын: Темлянцев Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Темлянцев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: (Темлянцева) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.01.1915

Дочь: (Темлянцева) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Темлянцев Сергей Кириллович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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