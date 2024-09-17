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Веричев Петр Павлович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1890

Дата смерти

21.09.1890

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1890

Отец: Веричев Павел Афанасьевич

Мать: Веричева Мария Арсентьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 24
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
06.07.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 24
Смерть
21.09.1890
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 38

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