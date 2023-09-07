Яценко мария лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1924
Дата смерти03.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьяненко николай гаврилович
украина
Рождение ребёнка
19.11.1954
Сын: Демьяненко александр николаевич
Отец ребёнка: Демьяненко николай гаврилович
Смерть
03.02.1986