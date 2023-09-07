Яценко мария лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко мария лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1924

Дата смерти

03.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

мф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьяненко николай гаврилович

украина
Рождение ребёнка
19.11.1954

Сын: Демьяненко александр николаевич

Отец ребёнка: Демьяненко николай гаврилович

Смерть
03.02.1986
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