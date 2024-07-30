Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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