Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно