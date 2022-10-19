Чиняков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиняков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чинякова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Чинякова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиняков Денис Александрович

Мать ребёнка: Чинякова Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чинякова Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно

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