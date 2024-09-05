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Курин - Попов Николай Елеферьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1879 ст.

Дата смерти

02.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879 ст.

Отец: Курин Елиферий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Геннадий

Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей

Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
08.11.1924

Сын: Попов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Попов Фёдор

Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
21.01.1930

Сын: Попов Георгий

Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Смерть
02.12.1951

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