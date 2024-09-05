Курин - Попов Николай Елеферьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1879 ст.
Дата смерти02.12.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879 ст.
Отец: Курин Елиферий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Геннадий
Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
08.11.1924
Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Попов Фёдор
Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
21.01.1930
Сын: Попов Георгий
Мать ребёнка: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна
Смерть
02.12.1951