Тонкушин Герман Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкушин Герман Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонкушин Константин

Мать: Тонкушина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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