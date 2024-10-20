Тонкушин Герман Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тонкушин Константин
Мать: Тонкушина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно