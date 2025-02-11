Курышев Иван Степанов
мужской, родился 1821, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКурышев Степан Филиппов1790 г.р.
Супруги
Курышева Варвара Павлова1820 г.р.
Дети
(Курышева) Прасковья Иванова1841 г.р.
Курышев Антип Иванов1843 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Курышев Степан Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курышева Варвара Павлова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Курышева) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Курышев Антип Иванов
Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Неладнова (Курышева) Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Курышев Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова
Смерть
Неизвестно