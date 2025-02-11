Курышев Иван Степанов 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Курышев Иван Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1821, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Курышев Степан Филиппов1790 г.р.
Супруги
Курышева Варвара Павлова1820 г.р.
Дети
(Курышева) Прасковья Иванова1841 г.р.
Курышев Антип Иванов1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Курышев Степан Филиппов

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курышева Варвара Павлова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Курышева) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Курышев Антип Иванов

Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Неладнова (Курышева) Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Курышев Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

10 семья

Рождение ребёнка
1857

Сын: Курышев Далмат Иванов

Мать ребёнка: Курышева Варвара Павлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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