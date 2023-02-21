Рихтер (Richter) Иоганнес Генрих (Joannes Henricus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1683
Сын: Рихтер Николаус
Мать ребёнка: Ева
Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ева
Смерть
Неизвестно