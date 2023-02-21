Рихтер (Richter) Иоганнес Генрих (Joannes Henricus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Иоганнес Генрих (Joannes Henricus)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1683

Сын: Рихтер Николаус

Мать ребёнка: Ева

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1687

Сын: Рихтер Иоганнес Георг

Мать ребёнка: Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ева

Смерть
Неизвестно
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