Юлин Кузьма (Казма) Трофимович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Юлин Трофим Кондратьевич
Мать: Прасковья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Евлампьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Юлина Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Марфа Евлампьевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Марфа Евлампьевна
Смерть
Неизвестно