Юлин Кузьма (Казма) Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлин Кузьма (Казма) Трофимович

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Юлин Трофим Кондратьевич

Мать: Прасковья Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Евлампьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Юлина Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Марфа Евлампьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Юлин Афанасий Кузьмич

Мать ребёнка: Марфа Евлампьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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