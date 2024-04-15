Торопов Прокопий Дмитриевич
Место рожденияЗаселок Кизиха, Томской губернии, Змеиногородский уезд
Дата рождения1899
Дата смерти06.07.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Мать: Торопова Наталья
Заселок Кизиха, Томской губернии, Змеиногородский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1938
Дочь: Торопова Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна
Смерть
06.07.1943
Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область