Торопов Прокопий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Прокопий Дмитриевич

Торопов Прокопий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Заселок Кизиха, Томской губернии, Змеиногородский уезд

Дата рождения

1899

Дата смерти

06.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Мать: Торопова Наталья

Заселок Кизиха, Томской губернии, Змеиногородский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1938

Дочь: Торопова Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна

Смерть
06.07.1943
Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close