Королькова (Ливенцева) Валентина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Ливенцева) Валентина Никаноровна

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Место рождения

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.01.1909

Дата смерти

07.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909

Отец: Ливенцев Никанор Иларионович

Мать: Ливенцева (Королькова) Мария Дмитриевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
в архивной выписке дата рождения 05.01.1909
Рождение ребёнка
30.04.1930

Дочь: Дешалит (Королькова) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.07.1932

Сын: Корольков Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.10.1935

Сын: Корольков Борис Дмитриевмч

Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Корольков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: Лобжанидзе (Королькова) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
07.12.1995
Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

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