Королькова (Ливенцева) Валентина Никаноровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1909
Дата смерти07.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909
в архивной выписке дата рождения 05.01.1909
Рождение ребёнка
30.04.1930
Дочь: Дешалит (Королькова) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович
Рождение ребёнка
05.07.1932
Сын: Корольков Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович
Рождение ребёнка
13.10.1935
Сын: Корольков Борис Дмитриевмч
Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович
Рождение ребёнка
02.08.1937
Сын: Корольков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: Лобжанидзе (Королькова) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Корольков Дмитрий Дормидонтович
Смерть
07.12.1995