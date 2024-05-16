Садыков Гильмутдин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Садыков Гильмутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Александр Гильмутдинович

Мать ребёнка: Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Анатолий Гильмутдинович

Мать ребёнка: Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Мария Гильмутдиновна

Мать ребёнка: Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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