Салих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равиля Салиховна
Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфар Салихович
Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рифкат Салихович
Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна
Бракосочетание
Неизвестно