Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равиля Салиховна

Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулхамит Салихович

Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфар Салихович

Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рифкат Салихович

Мать ребёнка: Габидуллина Рабига Габидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Рабига Габидулловна

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