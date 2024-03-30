Сутягин Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягин Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутягин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Сутягина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутягин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Сутягина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутягина Светлана

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