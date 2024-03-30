Сутягин Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутягин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Сутягина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутягин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Сутягина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сутягина Светлана