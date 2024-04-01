Закиров Мухаметзарип
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы
Мать ребёнка: Закирова Фархижамал Шайхрамовна
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Закирова Фархижамал Шайхрамовна
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно