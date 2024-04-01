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Закиров Мухаметзарип

Место рождения

Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Мать ребёнка: Закирова Фархижамал Шайхрамовна

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
1913

Сын: Закиров Закий Зарипович

Мать ребёнка: Закирова Фархижамал Шайхрамовна

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Фархижамал Шайхрамовна

Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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