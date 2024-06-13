Пащенко Агафья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПащенко Агафья

Пащенко Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащенко Семён Филиппович

Отец ребёнка: Пащенко Филипп Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащенко Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Пащенко Филипп Терентьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пащенко Данила Филиппович

Отец ребёнка: Пащенко Филипп Терентьевич

Ростовская область
Смерть
1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.