Пащенко Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пащенко Филипп Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пащенко Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Пащенко Филипп Терентьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пащенко Данила Филиппович
Отец ребёнка: Пащенко Филипп Терентьевич
Ростовская область
Смерть
1939