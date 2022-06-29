Пастухов Спиридон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Спиридон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастухов Михаил Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Анастасия Фатеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова (Пастухова) Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1922

Сын: Пастухов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Пастухова) Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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