Пастухов Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пастухов Михаил Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова (Пастухова) Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1922
Сын: Пастухов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Пастухова) Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно