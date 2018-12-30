Кудрин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрин Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2018

Отец: не указан

Мать: Кудрина Ирина Васильевна

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