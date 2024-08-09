Дмитриева Митриева (Семенова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти11.09.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1858
Муж: Николаев Архип
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Архипова Агапия Архиповна
Отец ребёнка: Николаев Архип
Рождение ребёнка
04.10.1863
Сын: Архипов Яков
Отец ребёнка: Николаев Архип
Рождение ребёнка
1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Архип
Смерть
11.09.1883