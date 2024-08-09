Дмитриева Митриева (Семенова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Митриева (Семенова) Татьяна

Место рождения

Старый Сундырь, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1835

Дата смерти

11.09.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

1859 г.р.
1863 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Сундырь, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
19.05.1858

Муж: Николаев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Архипова Агапия Архиповна

Отец ребёнка: Николаев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.10.1863

Сын: Архипов Яков

Отец ребёнка: Николаев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Архип

Смерть
11.09.1883

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