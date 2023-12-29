Бузлов Селивестр Макаров
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Бузлов Макар Тихонов
Мать: Лукерья Астафьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Бузлова) Марина Селиверстова
Мать ребёнка: Бузлова Аграфена Ефремова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Бузлова Аграфена Ефремова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Бузлова Аграфена Ефремова