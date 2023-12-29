Бузлов Селивестр Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузлов Селивестр Макаров

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

Около 1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Бузлов Макар Тихонов

Мать: Лукерья Астафьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Бузлова) Марина Селиверстова

Мать ребёнка: Бузлова Аграфена Ефремова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бузлов Иван Селиверстов

Мать ребёнка: Бузлова Аграфена Ефремова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бузлов Пётр Селиверстов

Мать ребёнка: Бузлова Аграфена Ефремова

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