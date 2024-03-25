Литвина (Лазарева) Мера Мария Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Лазарева) Мера Мария Лейбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Литвин Лейба Меерович

Мать: Литвина Шифра Вульфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Серафима Львовна

Отец ребёнка: Лазарев Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Гитель Львовна

Отец ребёнка: Лазарев Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Владимир Львович

Отец ребёнка: Лазарев Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Лев

Смерть
1955
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