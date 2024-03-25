Литвина (Лазарева) Мера Мария Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Литвин Лейба Меерович
Мать: Литвина Шифра Вульфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Серафима Львовна
Отец ребёнка: Лазарев Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Гитель Львовна
Отец ребёнка: Лазарев Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Лев
Смерть
1955