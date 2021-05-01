Резвухин Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1899
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899
Отец: Резвухин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резвухина Мария Павловна
Рождение ребёнка
29.01.1936
Дочь: Выдрина (Подоруева) Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1941
Сын: Резвухина Василий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1946
Дочь: Ворочаева (Резвухина) Полина (Пелагея) Георгиевна
Мать ребёнка: Резвухина Мария Павловна
Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 1972
Ново-Троицкое, Бирский уезд, Уфимская губерния