Резвухин Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезвухин Георгий Васильевич

Резвухин Георгий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1899

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899

Отец: Резвухин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резвухина Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.01.1936

Дочь: Выдрина (Подоруева) Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1941

Сын: Резвухина Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1946

Дочь: Ворочаева (Резвухина) Полина (Пелагея) Георгиевна

Мать ребёнка: Резвухина Мария Павловна

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 1972
Ново-Троицкое, Бирский уезд, Уфимская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.