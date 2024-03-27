Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти05.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Суздальницкий Аарон
Мать: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новозенцев Израиль Ицкович
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новозенцев Израиль Ицкович
Смерть
05.02.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область