Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

05.02.1990

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Суздальницкий Аарон

Мать: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новозенцев Израиль Ицкович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новозенцев Израиль Ицкович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новозенцев Израиль Ицкович

Смерть
05.02.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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