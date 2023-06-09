Чмиль Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чмиль Петр Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чмиль Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Кишко Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1958
Сын: Чмиль Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Кишко Любовь Яковлевна
Смерть
1992