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Чмиль Валентин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чмиль Петр Давыдович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмиль Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Кишко Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
13.08.1958

Сын: Чмиль Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Кишко Любовь Яковлевна

Смерть
1992

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