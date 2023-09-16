Миненко (Крамаренко) Антонина (Антонида) Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Крамаренко Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Миненко) Полина
Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1920
Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миненко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович