Миненко (Крамаренко) Антонина (Антонида) Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миненко (Крамаренко) Антонина (Антонида) Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Крамаренко Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Миненко) Полина

Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1920

Сын: Миненко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Миненко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Миненко Яков Петрович

Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миненко Пётр Петрович

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