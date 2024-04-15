(Селютина Или Белокур) Екатерина Андреевна Или Давидовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886 ст.
Мать: Пелагея Давидовна
Крещение
23.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98T-L?i=429&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно