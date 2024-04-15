(Селютина Или Белокур) Екатерина Андреевна Или Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селютина Или Белокур) Екатерина Андреевна Или Давидовна

Место рождения

Спасское, Сумська область

Дата рождения

22.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: Пелагея Давидовна

Спасское, Сумська область
Крещение
23.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98T-L?i=429&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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