Ефим Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1897 ст.
Сын: Илья Ефимович
Мать ребёнка: Михеенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.
Сын: Николай Ефимович
Мать ребёнка: Михеенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Дочь: Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Михеенко Мария Кузьминична