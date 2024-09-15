Ефим Фёдорович Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефим Фёдорович

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Михеенко Мария Кузьминична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1897 ст.

Сын: Илья Ефимович

Мать ребёнка: Михеенко Мария Кузьминична

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1901 ст.

Сын: Николай Ефимович

Мать ребёнка: Михеенко Мария Кузьминична

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Дочь: Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Михеенко Мария Кузьминична

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд

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