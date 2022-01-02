Синиченко Фёкла Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиченко Фёкла Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиченко (Синюченко) Евстафий Иосифович

Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Синиченко Виктор Евстафиевич

Отец ребёнка: Синиченко (Синюченко) Евстафий Иосифович

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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