Синиченко Фёкла Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Синиченко Виктор Евстафиевич
Отец ребёнка: Синиченко (Синюченко) Евстафий Иосифович
Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно