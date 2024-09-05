Маликов Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1883
Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична
Смерть
Неизвестно