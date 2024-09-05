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Маликов Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маликов Павел Васильевич

Мать: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Маликов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Маликова Гликерия Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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