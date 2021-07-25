(Chueva) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Chueva) Maria

(Chueva) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1944

Дата смерти

25.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
25.07.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close