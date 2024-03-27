Макеев Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Макеев Макеева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макеев Макеева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воропаева Александра Ивановна
Смерть
1942