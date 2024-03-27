Макеев Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Макеев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Макеев Макеева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеев Макеева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воропаева Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
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