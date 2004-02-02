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Муратов Максим Сергеевич
Муратов Максим Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2004
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Носова (Иванова) Мария Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2004
Отец: не указан
Мать:
Носова Мария Владимировна
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