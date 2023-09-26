Семеник (Распорова) Евфросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1906
Рождение ребёнка
03.11.1907
Дочь: Шкурат (Семеник) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.04.1910
Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Семеник (Семеник) Параскевья Михайловна
Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Семеник Степан Михайлович
Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно