Семеник (Распорова) Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Распорова) Евфросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
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1927 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1906

Муж: Семеник Михаил Андреевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: Шкурат (Семеник) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Семеник Марк Михайлович

Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Семеник (Семеник) Параскевья Михайловна

Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Семеник Степан Михайлович

Отец ребёнка: Семеник Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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