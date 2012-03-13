Васильев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2012

Отец: Васильев Сергей Алексеевич

Мать: Васильева Алена Владимировна

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