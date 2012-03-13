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Васильев Михаил Сергеевич
Васильев Михаил Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2012
Пол
Мужской
Отец
Васильев Сергей Алексеевич
Мать
Васильева (Семенова) Алена (Елена) Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2012
Отец:
Васильев Сергей Алексеевич
Мать:
Васильева Алена Владимировна
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