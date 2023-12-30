Насонкина (Шишкова) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1992
Сын: Насонкин Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Насонкин Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
20.03.1992
Сын: Насонкин Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Насонкин Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
31.03.2004
Сын: Насонкин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Насонкин Тимофей Владимирович