Насонкина (Шишкова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонкина (Шишкова) Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1973

Отец: Шишков Сергей Николаевич

Мать: Шишкова (Кирпичёва) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1992

Сын: Насонкин Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Насонкин Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
20.03.1992

Сын: Насонкин Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Насонкин Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
31.03.2004

Сын: Насонкин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Насонкин Тимофей Владимирович

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