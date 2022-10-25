Зобова (Краснобаева) Наталья Валерьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова (Краснобаева) Наталья Валерьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснобаев Валерьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1985

Сын: Краснобаев Александр Анатольевич?

Отец ребёнка: Анатолий

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Зобов Александр Владимирович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Александр Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
25.10.2022
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: Рак
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