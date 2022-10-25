Зобова (Краснобаева) Наталья Валерьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.2022
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснобаев Валерьян
Рождение ребёнка
24.04.1985
Сын: Краснобаев Александр Анатольевич?
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Зобов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.2022
Причина смерти: Рак