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Приходько Никифор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
солдатский сын
Место жительства
Неизвестно
Таборище, Сумська область
Бракосочетание
06.05.1905 ст.

Жена: Приходько (Селивонова) Евдокия Терентьевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Таборище, Сумська область

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