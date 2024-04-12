Захаров Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1920
Призыв на военную службу
14.10.1940
Ломоносов, Петергофский уезд
Место призыва Ораниенбаумский РВК, Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н Дата призыва 14.10.1940 Воинское звание красноармеец ; старшина ; капитан Воинская часть 100 гаубичная артиллерийская бригада... Показать все
Военная награда
19.01.1944
Воинское звание: старшина Воинская часть: 100 габр БМ 1 БелФ Даты подвига: 27.10.1943-20.11.1943,09.12.1943-20.12.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 19.01.1944 Приказ подр... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945 Информация об арх... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За взятие Берлина» Дата документа: 09.06.1945 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За освобождение Варшавы» Дата документа: 09.06.1945 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награ... Показать все
Военная награда
17.05.1951
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 17.05.1951 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений... Показать все
Демобилизация
16.10.1956
Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 402 гап 6 ПрибОВО , 12 ад 16 БелФ ГСОВГ Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 374 Номер ящика: 8
Военная награда
30.12.1956
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 30.12.1956 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Распо... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбилейная ... Показать все
Смерть
Неизвестно