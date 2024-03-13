(Zehnder) Anna Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Zehnder) Anna Elisabeth

Место рождения

Seen, Zuerich, Switz.

Дата рождения

15.03.1866

Дата смерти

09.02.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Seen, Zuerich, Switz.
Бракосочетание
12.01.1892

Муж: Tribelhorn Christian

Рождение ребёнка
07.03.1892

Сын: Tribelhorn Christian

Отец ребёнка: Tribelhorn Christian

Schwellbrunn, Appenzell, Switzerland
Рождение ребёнка
16.03.1899

Дочь: Anna Lydia

Отец ребёнка: Tribelhorn Christian

SCHWELLBRUNN, APPENZELL, SWITZERLAND
Смерть
09.02.1936
Winterthur, Zurich, Switzerland
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