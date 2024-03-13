(Zehnder) Anna Elisabeth
Место рожденияSeen, Zuerich, Switz.
Дата рождения15.03.1866
Дата смерти09.02.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1892
Муж: Tribelhorn Christian
Рождение ребёнка
07.03.1892
Сын: Tribelhorn Christian
Отец ребёнка: Tribelhorn Christian
Schwellbrunn, Appenzell, Switzerland
Рождение ребёнка
16.03.1899
Дочь: Anna Lydia
Отец ребёнка: Tribelhorn Christian
SCHWELLBRUNN, APPENZELL, SWITZERLAND
Смерть
09.02.1936
Winterthur, Zurich, Switzerland