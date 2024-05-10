Лукьянчикова (Иванина) Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.?
Дочь: Марусова (Лукьянчикова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиков Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчиков Петр Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Авиксон (Лукьянчикова) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно