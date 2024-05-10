Лукьянчикова (Иванина) Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчикова (Иванина) Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.?

Дочь: Марусова (Лукьянчикова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиков Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Авиксон (Лукьянчикова) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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