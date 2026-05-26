Карасев Иван Каз. Ст. Пп Васильев
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКарасев ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Карасева (Шмарина) Наталья МихайловаНеизвестно г.р.
Дети
(Карасева) Ирина Иванова12.04.1853 г.р.
(Карасева) Александра Иванова12.04.1859 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карасев Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1853
Дочь: (Карасева) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Карасева (Шмарина) Наталья Михайлова
ст.Петропавловская
Рождение ребёнка
12.04.1859
Дочь: (Карасева) Александра Иванова
Мать ребёнка: Карасева (Шмарина) Наталья Михайлова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно