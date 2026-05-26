Карасев Иван Каз. Ст. Пп Васильев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Карасев Иван Каз. Ст. Пп Васильев

Автор
ИС
Сорокина И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Карасев ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Карасева (Шмарина) Наталья МихайловаНеизвестно г.р.
Дети
(Карасева) Ирина Иванова12.04.1853 г.р.
(Карасева) Александра Иванова12.04.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карасев Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева (Шмарина) Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
12.04.1853

Дочь: (Карасева) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Карасева (Шмарина) Наталья Михайлова

ст.Петропавловская

Рождение ребёнка
12.04.1859

Дочь: (Карасева) Александра Иванова

Мать ребёнка: Карасева (Шмарина) Наталья Михайлова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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