Долотов Захар Маркелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Долотова Елена Захаровна
Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Долотов Василий Захарович
Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Долотов Владимир Захарович
Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)
Смерть
Неизвестно