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Долотов Захар Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Долотов Маркел Алексеев

Мать: Долотова Евдокия (Авдотья) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1819

Сын: Долотов Филипп Захарович

Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Долотова Елена Захаровна

Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1826

Сын: Долотов Василий Захарович

Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1828

Сын: Долотов Владимир Захарович

Мать ребёнка: Долотова Авдотья (Евдокия) Егоровна (Георгиевна)

Смерть
Неизвестно

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