Столбов Ларион Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Столбов Савин Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Столбова Дарья Косминична
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Столбова Дарья Косминична
Смерть
Неизвестно