Столбов Ларион Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов Ларион Саввич

Столбов Ларион Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Столбов Савин Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Дарья Косминична

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Столбов Петр Ларионович

Мать ребёнка: Столбова Дарья Косминична

Рождение ребёнка
1775

Сын: Столбов Иов Ларионович

Мать ребёнка: Столбова Дарья Косминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.