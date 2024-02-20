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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Остапенко Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Остапенко Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Остапенко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Остапенко Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Остапенко Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Остапенко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович