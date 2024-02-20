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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Остапенко Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Остапенко Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Остапенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Остапенко Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Остапенко Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Остапенко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Остапенко Григорий Павлович

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