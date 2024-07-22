Сениченко Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сениченко Игорь Михайлович

Место рождения

село Михайловка, Железногорский район, Курская область

Дата рождения

10.01.1923

Дата смерти

01.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

село Михайловка, Железногорский район, Курская область
Рождение ребёнка
12.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
01.11.1993
село Михайловка, Железногорский район, Курская область

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