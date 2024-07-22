Сениченко Игорь Михайлович
Место рождениясело Михайловка, Железногорский район, Курская область
Дата рождения10.01.1923
Дата смерти01.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
село Михайловка, Железногорский район, Курская область
Рождение ребёнка
12.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
01.11.1993
село Михайловка, Железногорский район, Курская область