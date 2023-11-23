Черемовский Семён Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти06.03.1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
(Черемовский) Семен Васильевич (1741 — 1803) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Сретенского на Черемхе Рыбинского уезда. Умер 6 марта 1803 года. Жена его Анна Андреевна (1748-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смерть
06.03.1803