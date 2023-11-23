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Черемовский Семён Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

06.03.1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

(Черемовский) Семен Васильевич (1741 — 1803) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Сретенского на Черемхе Рыбинского уезда. Умер 6 марта 1803 года. Жена его Анна Андреевна (1748-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Смерть
06.03.1803

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